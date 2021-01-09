İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? Yasaklar kalkacak mı?

Son dakika haberleri... Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı ve merak edilen birçok soruya da cevap verildi. Bakanlığın genelgesinde, hafta sonu yasağından muaf olan kişilerle beraber açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de duyuruldu. Bilindiği üzere, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri önemli bir konu durumunda.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri konusuna yönelik olarak şu not paylaşıldı, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması Cuma akşamı saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN, FIRINLARIN, BAKKALLARIN VE MANAVLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler ve marketler, bakkallar, kasaplar ile fırınların çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Peki, yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak? Hafta sonu açık olan yerler nereler?

Detaylar şu şekilde;