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İspark’a araç parkeden kadına 'hatalı' park cezası! Şikayetçi oldu haklı çıktı

’da gördüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İspark’ın belirlediği alana aracını park eden genç kadın, bir süre sonra aracının yanına geldiğinde ilginç bir durumla karşılaştı. Arabasının bulunduğu  olay yerine geldiğinde genç kadın, aracına otoparka park etmiş olmasına rağmen ceza yazıldığını gördü. Bunun üzerine şikayetçi olan genç kadın İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Şikayet dilekçesinde aracının otopark sınırları içerisinde bulunduğunu ve bu nedenle cezasının yanlış yazıldığını söyleyen genç kadının itirazı mahkeme tarafından haklı bulundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:56 ABONE OL
İspark’a araç parkeden kadına 'hatalı' park cezası! Şikayetçi oldu haklı çıktı

İstanbul Üsküdar'da genç kadın arabasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İspark'ın belirlediği alana geldi. İşlerini halletmek amaçlı arabasını park etmek için İspark'ın belirlediği alanın sınırları içinde arabasını park eden genç kadın, aracının yanından ayrıldı. Bir süre sonra arabasının yanına gelen kadın ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Genç kadın, aracına yazılmış 132 TL para cezasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

132 TL PARK CEZASINA İTİRAZ

Genç kadın aracını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İspark'ın belirlediği park sınırları içine park etmesine rağmen 132 TL para cezasını görünce şikayetçi olmaya karar verdi. E.E. isimli genç kadın, haksız yere arabasına yazılan para cezasına karşılık İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Avukatıyla birlikte aracına yazılan 132 TL tutarındaki para cezasına itirazda bulunan genç kadın şikayet dilekçesinde haklı olduğuna dair gerekçelerini belirtti. Şikayet dilekçesinde E.E. isimli genç kadın, aracının otopark sınırları içerisinde bulunduğunu ve buna rağmen aracına ceza yazıldığını fakat bu cezasının haksızlık olduğunu ve bu duruma itiraz ettiğini söyledi.

MAHKEME İTİRAZI HAKLI BULDU

Genç kadının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi, genç kadının arabasını olay yerinde bulunan çöp konteyneriyle İspark levhası arasına park ettiği, yaya geçişini ve trafiği engellemediği, aracın İspark levhasının altında bulunduğu, aracın otobüs durağına engel teşkil etmediği gerekçelerine dayanarak genç kadının itirazını haklı buldu. Ayrıca mahkeme, böyle bir durumda öncelikle para cezası yazmadan araç plakasından telefon numarası sorgulayarak görevli kişilerin sürücüyü aracını bulunduğu yerden alması için uyarması gerektiği, sürücüye ulaşamadığı takdirde trafik güvenliğini tehdit eden usulsüz bir park söz konusu ise aracın usule uygun çekilebileceği kurallarına dayanarak 132 TL para cezasının iptaline karar verdi.

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İspark’a araç parkeden kadına 'hatalı' park cezası! Şikayetçi oldu haklı çıktı
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