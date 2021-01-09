Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi çıkışında, gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın sözleri:Lafa geldiği zaman 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika'nın medyası, özellikle Gezi olaylarında yine hatırlayın Amerikan medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız, siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken Amerika'nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçiler'in de şimdi aynı olduğunu gördük ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz.Temennimiz 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'a sakin bir şekilde devir teslim töreni yapılsın ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalar bu yöndedir ve bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükûna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika'nın da girmesi gerekir.(MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretle ilgili soruya) Bahçeli ile yaptığımız görüşme mutat. Zaman zaman birbirmizi ziyaret ederiz. Geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi analizlerle konuşuruz. Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz.Asiltürk bir büyüğüm. Hem bir nezaket ziyareti yani bir seçim ittifakı mı olur veya terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanmızda olması lazım. Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı'yla da görüşmemiz oldu. Bundan sonra da bu tür görüşmeler devam edecek.(Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması üzerinden yapılan provokasyonlarla ilgili 'Öğrencilerle görüşecek misiniz?' sorusuna) Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. İşte CHP'nin İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanı. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir?Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Melih Bey yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. YÖK'ün teklif ettiği 9 isimden Melih Bey'i seçtik. Çok başarılı olacağına inanıyorum.(Katar'a yönelik ambargonun kaldırılmasına dair) Körfez için çok isabetli bir adım. Temenni ederiz ki bizim de Körfez işbirliği içerisindeki konumumuz yeniden ihdas edilsin.Kovid-19 aşısı Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bazı çevrelerin aşıya aleyhte kampanyaları var. Bunlara milletim prim vermeyecektir. Çünkü insanımızın sağlığı söz konusu. Bilim adamlarımızın açıklamaları ortada. Buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Allah göstermesin yaşanan ölüm vakaları, hasta vakaları, bütün bunlar yaşandığında da 'Niçin ben bu aşıyı olmadım veya niçin bu aşıyı yaptırtmadım' olmamalı.Kovid asrın vebası. Yarın ben 'Ya şunu niye yapmadık veya yapmadım' dememeliyim. Milletime karşı sorumluyum. Bedeli ne olursa olsun biz bu aşıları da ilaçları da alacağız, inşallah beraber bu mücadeleyi, bu savaşı vereceğiz.Başörtüsüyle ilgili konuda Anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa'dan bihaber. Bizler öyle adımlar attık ki hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin hemen her kademesinde artık görev almaya başladı. Bu Anayasa ihlaliyle değil, Anayasa'ya dayalı olarak olmaktadır. Bu CHP'li zat (Fikri Sağlar) maalesef bunlardan bihaber olduğu için kalkıp, 'Böyle bir karar verici olursa ben buna güvenemem' gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Çünkü bunlar partili olmuş veya geçmişte bakanlık falan yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor veya yasalar neye amir, bunlardan haberi yok. Çok dışında kalmışlar.