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MİT TIR’ları davasında yargılanan firari yakalandı

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
MİT TIR’ları davasında yargılanan firari yakalandı
Adana'da 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin müebbet hapis cezası ile yargılanan dönemin İl Jandarma İstihbarat Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Başçavuş Ö.M.G. ile ona yardım ettiği tespit edilen E.K., Antalya'da yakalandı. Gözaltına alınan Ö.M.G. ve E.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2019'DAN BU YANA ARANIYORDU
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde devam eden davada sanık Ö.M.G., 2014'te Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama, Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarından müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor ve 2019'dan bu yana aranıyordu.
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MİT TIR’ları davasında yargılanan firari yakalandı
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