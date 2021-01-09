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suikastının kilit ismi sorgulanıyor

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kilit ismi sorgulanıyor
İstanbul'da, 31 Aralık günü saklandığı gaybubet evinde yakalanan, FETÖ'nün Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum'un sorgulanmasına başlandı. İtirafçı olan FETÖ'nün Malatya avukatlar imamı Abdullah Önder'in, "Konuşurlarsa, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı çözülür" dediği 6 isim arasında yer alan Bakum, Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığındaki özel ekip tarafından sorgulanıyor. Bakum'un, sorumlu olduğu 30'dan fazla örgüt üyesinin ismini verdiği öğrenildi. Bu isimlerden bir kısmının darbe girişimi sonrasında görevden ihraç edildiği, bazılarının ise halen farklı görevlerde oldukları belirlendi.
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Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kilit ismi sorgulanıyor
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