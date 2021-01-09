Pandemide sefer artırmak yerine hatlar iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Cumartesi günü toplu ulaşım hatlarını iptal ederek başladı. İETT'den peş peşe gelen duyurularda 11 Ocak itibariyle 21K, 21U ve 16Y hatlarının iptal edilerek hizmetin sonlandırılacağı belirtildi.

KM hatları ile metro entegrasyonun yapılacağı belirtilen duyuru ile pandemi sürecinde Kovid-19 virüsü bulaşının en yoğun olduğu toplu taşımada hatların iptal edilmesi şaşkınlığa neden oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle özellikle büyükşehirlerde toplu taşıma seferlerinin artırılması ve yolcu yoğunluğunun azaltılması amacıyla ek sefer konulmasının belirtilmesine rağmen İBB yönetimi tarafından hatların hizmetten çekilmesi manidar bulundu. İBB yönetimi pandeminin en yoğun olarak hissedilmeye başladığı geçen Mart ayında da skandal bir kararla 144K, 76BT, 76GM, 76SM, 92A, HT19, HT2, MK19, MK21, MR41ü, 33D, 36S, 38H, 55EY, MK51, MR35, ST36, 25G, 25S1, 26B, 29T ve 37'nin içinde bulunduğu 30 hattı iptal etmişti. Bununla da yetinmeyen yönetim sefer sayılarını da azaltarak toplu ulaşım araçlarını vatandaşın tüm talep ve sitemine karşın garjlarda bekletmişti.



GÖKSU UYARIDA BULUNMUŞTU



Pandemi nedeniyle gerçekleştirdiği Mayıs ayı olağanüstü toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kovid-19 nedeniyle İETT'nin gelirleri çok ciddi manada düşüş yaşadı. Bu kurumu da bizim görevimiz tabii ki zarar ettirmemek. Bu nedenle çalışmalarımızı ona göre sürdürürken İETT'nin ihtiyaç duyduğu mali desteği de meclisten istiyoruz" demişti. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise İBB Başkanının bu sözlerine karşın, "Toplu ulaşım hizmetleri kar amacı güdülerek yapılan bir hizmet anlayışı değildir, olamamalıdır. Vatandaşa hizmet sunarken buradan ne kadar kar ederim diye düşünülmez. Eğer bir kar elde etmek istiyorsanız bunu toplu ulaşımdan değil farklı iştirakler kurarak ya da kendinize farklı kaynaklar üreterek yapabilirsiniz. İstanbul'un en zor günlerinde otobüsleri ve vagonları garaja çekerek, işine gitmek isteyenlerin, o tıklım tıklım toplu taşıma araçlarında hangi eziyetleri çektiğini konuşmuyorum. Özellikle fazilet durağı üzerinde sabahın 5.00'in de, işine gitmek için gidenlere, 'organize kötülük' dendiğini ve bununda bir türlü ispatlanmadığını konuşmuyorum" uyarısında bulunmuştu.