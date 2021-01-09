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Son dakika: Sabiha Gökçen’i işgal eden darbeciler için yeniden tutuklama kararı verildi

SON DAKİKA HABERİ... 'nün darbe girişimi sırasında 'nı işgal eden 24 eski askere, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılama sonucu “darbe teşebbüsüne yardım” suçundan daha hafif cezalar verilmiş ve sanıklardan 21’i tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine üst mahkeme o sanıklar için yeniden yakalama kararı çıkardı. Firari darbeciler şimdi her yerde aranıyor.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 21:32 Son Güncelleme: 9.1.2021 21:54 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen’i işgal eden darbeciler için yeniden tutuklama kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal eden 24 eski askere, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden bu kez "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan daha hafif cezalar verilmiş ve sanıklardan 21'i tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatınca yapılan itiraz üzerine üst mahkeme 21 sanık hakkında tekrar tutuklanmaları için 31 Aralık'ta yeniden yakalama kararı çıkardı. Ancak sanıkların çoğunun kaçtığı belirlendi. Firari darbeciler şimdi her yerde aranıyor.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez görülen dava, 23 Aralık'ta Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki salonda yapılan duruşmada yeniden karara bağlanmıştı. Daha önce "darbe teşebbüsünden" ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklara bu kez "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan cezalar verilmişti. 23 Aralık'ta ikinci kez verilen kararda bu kez sanıklardan eski üsteğmen Cemil Esen 14 yıl 2 ay, eski üsteğmen Uğur Can Bekhan 15 yıl, eski astsubay Sinan Torunoğlu da 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Darbe girişimi sırasında uzman çavuş olan 21 sanık da "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan ayrı ayrı 12,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 21 uzman çavuş, yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olmaları ve dosyanın ikinci kez temyiz sürecine gitmesi dikkate alınarak tahliye edildi. Cemil Esen, Uğur Can Bekhan ve Sinan Torunoğlu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

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Ancak Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatı tahliye kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen bir üst mahkeme konumundaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 21 sanığın tekrar tutuklanmaları için 31 Aralık'ta yeniden yakalama kararı çıkardı. Ancak sanıkların çoğunun kaçtığı belirlendi. Firari darbeciler şimdi her yerde aranıyor.

YARGITAY BOZMUŞTU

Davayı ilk olarak 29 Kasım 2017'de karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "darbe teşebbüsünden" eski yüzbaşı Emre Eryüz, eski üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan'ın aralarında olduğu 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay temyiz incelemesinde Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı onamış, 24 sanığın cezasını ise bozmuştu. Yargıtay bu sanıkların "darbeye yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerine" karar verip, yeniden hüküm kurulması gerektiğini kaydetmişti.

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Son dakika: Sabiha Gökçen’i işgal eden darbeciler için yeniden tutuklama kararı verildi
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