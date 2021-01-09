Son dakika: Sabiha Gökçen’i işgal eden darbeciler için yeniden tutuklama kararı verildi

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Ancak Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatı tahliye kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen bir üst mahkeme konumundaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 21 sanığın tekrar tutuklanmaları için 31 Aralık'ta yeniden yakalama kararı çıkardı. Ancak sanıkların çoğunun kaçtığı belirlendi. Firari darbeciler şimdi her yerde aranıyor.

YARGITAY BOZMUŞTU

Davayı ilk olarak 29 Kasım 2017'de karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "darbe teşebbüsünden" eski yüzbaşı Emre Eryüz, eski üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan'ın aralarında olduğu 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay temyiz incelemesinde Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı onamış, 24 sanığın cezasını ise bozmuştu. Yargıtay bu sanıkların "darbeye yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerine" karar verip, yeniden hüküm kurulması gerektiğini kaydetmişti.