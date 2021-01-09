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'ta YPS operasyonu 4 gözaltı

merkez ve İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda YPS içerisinde faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 13:41 ABONE OL
Şırnak'ta YPS operasyonu 4 gözaltı

Şırnak merkez ve İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda YPS içerisinde faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak'ın Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün Şırnak kent merkezi ve İzmir de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Şırnak'ta YPS operasyonu 4 gözaltı
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