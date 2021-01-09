SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonuna çok sert sözler: Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez gördük

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devegeçidi Köprüsü açılış törenine videokonferans ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

BOĞAZİÇİ TEPKİSİ: BİZ BU FİLMİ DEFALARCA SEYRETTİK

Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Aynı zihniyeti 17-25 Aralık'ta, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Darbe çağrısı yaparken gördük. Esnafın mallarını yağmalarken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyon izlerken gördük. Ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların yanında gördük. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Bırakın hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine rağmen bu günlere gelmiştir. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam.

ABD'DE YAŞANAN OLAYLAR: İBRETLE TAKİP EDİYORUZ

Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar en ilkel sansürcülüğü uygulamaya başladılar.

Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı.