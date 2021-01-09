Son dakika haberi: İYİ Parti-CHP krizinde yeni perde! Zehir zemberek açıklama ile Genel Merkez'e şikayet ettiler

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

İyi Parti'den gelen sert açıklamanın ardından bir açıklama yapan CHP Çanakkale İl Başkanlığı ise olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını belirttiler. Açıklamada, "07.01.2021 tarihinde yapılan Çanakkale Belediye Meclisi Olağan toplantısında İyi Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'un Belediye Başkanımız ve 19 Belediye Meclis Üyemizi anti demokratik davranmakla suçlayarak kınadığını belirtmesi üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Devam eden Meclis Toplantısında Belediye Başkanımız Sn, Ülgür Gökhan tarafından yapılan açıklamada demokrasiye ve millet İttifakına olan bağlılık açıkça ifade edilmiştir. Gerek Genel Merkez, gerekse İl ve İlçe örgütlerimiz düzeyinde ülkemizin tek adam rejiminden kurtarılması, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokrasinin inşası ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması için Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından verilen ilkeli mücadele tüm kararlılıkla devam etmektedir. Aile içinde yaşanan küçük bir tartışmanın olumsuz sonuçlara neden olamayacağının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ve yaşanan olaydan üzüntümüzü belirtmek isteriz.

Millet İttifakının omurgasını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti açısından; ülkemizin geleceği, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına olan bağlılığımız ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetine olan sevdamız her şeyin üzerinde gelmektedir Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.