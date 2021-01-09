Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi. Terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri provokasyona katılarak destek veren Kaftancıoğlu'na Twitter'dan seslenen Soylu, "CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır." dedi. Soylu, Kaftancıoğlu'nun terör propagandası yapmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını da sözlerine ekledi.

SOYLU: CANAN KAFTANCIOĞLU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SOYTARISIDIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır.

CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır.

DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,

PKK'nın kurucularından Sakine Cansız,

DHKP-C'li Ebru Timtik...

Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.

SOYLU DAHA ÖNCE DE SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ

Bakan Soylu, daha önce de Kaftancıoğlu'nun terörle iltisaklı kişiler ile eylemlere katıldığını hatırlatarak, "Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var!" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN: CHP'NİN İL BAŞKANI DHKP/C MİLİTANIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cuma namazı çıkışında soruları yanıtlamış, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada da sert ifadeler kullanmış, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Aynı zihniyeti 17-25 Aralık'ta, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Darbe çağrısı yaparken gördük. Esnafın mallarını yağmalarken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp giderken evinden televizyon izlerken gördük. Ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların yanında gördük. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Bırakın hizmete talip olma konusunda kendini geliştirmeyi, eylem biçiminde de dar kafalı bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine rağmen bu günlere gelmiştir. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam." demişti.

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