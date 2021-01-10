8 kişilik aile son anda zehirlenmekten kurtuldu

Karabük'ün ilçelerinden Safranbolu'ya bağlı Bostanbükü köyü Safran sokakta oturan 8 kişilik Suriyeli aileden baba Velid EL Seyid (39), gece saatlerinde ailesinin ve kendisinin mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Servis'i aradı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, babayla birlikte eşi Kafe El Seyid (31), çocukları Aye El Seyid (14), Emel El Seyid (12), Bindus El Seyid (8), Sindus El Seyid (8), Muhammed El Seyid (6) ve Ahmet Fettullah Seyid'i (3) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alınırken, Suriyeli aile fertlerinin ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yetkililer sobalı evlerde oturanları uyararak, mide bulantısı, baş dönmesi gibi şikayeti olanların hemen bulundukları ortamı havalandırıp, 112 Acil Servisini aramalarını, yatmadan önce ise sobalarını söndürmelerini tavsiye ettiler.