Batı, terörle ilgili özeleştiri yapsın

BOĞAZİÇİ PROVOKATÖRLERİNE TEPKİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır- Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden video konferansla katıldı. Erdoğan, konuşmasında Batı'nın terör örgütlerine yaklaşımına tepki göstererek "Özeleştiri yapmazlarsa dünya yol ayrımına gider" dedi. İşte sözleri:Son dönemde Avrupa ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı yaşanan çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların, karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Ülkemizde kişi ve hak özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar.Aynı ülkeler toplumun huzurunu bozan, devletin işleyişine karşı açık saldırı anlamı taşıyan marjinal kesimlerin eylemlerini orantısız sertlikteki müdahalelerle bastırma yoluna gidiyorlar. Terörün imasına bile, en küçük tahammül göstermeyenler, yıllarca terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalıştı. Bunun örneklerini Fransa'da da görmüştük. Batı dünyasının kendisini hak ve özgürlükler konusunda samimi bir özeleştiriye tabi tutması zorunlu hale gelmiştir. Şayet özeleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı gösterme devam ederse dünya yol ayrımına gelmiş demektir.SON zamanlarda pek çok ulaşım yatırımını hizmete açtık. Dün uzaya fırlattığımız uydudan, helikopter motoruna kadar pek çok projeyi neticelendirdik. Türkiye'nin gelişim altyapısını sürekli geliştiriyor, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ediyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar her konuda herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu dönemde, Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor. Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen geldi. 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok yola devam.İnsanlığın tamamını kucaklayacak inanç, renk ve kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu şekilde şekillenmesini ümit ediyoruz. Türkiye bölgemizde ve dünyada bu anlayışın hem fikri savunuculuğu yapmanın gayreti içindedir. BM başta olmak üzere içinde yer aldığımız platformlarda bu görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz. Kadim medeniyet birikimimiz, binlerce yıllık devlet geleneğimiz, pek çok renkle zenginleşmiş olan kültür zeminimizle insanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza inanıyoruz.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 18 yılda, Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza atıldı. Diyarbakır'ın bölünmüş karayolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 km'den 448 km'ye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 karayolu projesi ile 214 km'nin üzerinde yol daha yapmış olacağız.BAŞKAN Erdoğan'ın "Eğil Kavşağı'ndaki trafiği kesintisiz ve güvenli hale getiren bu projeyle vakitten ve akaryakıttan önemli tasarruf sağlanacaktır" sözleriyle önemini anlattığı Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü 1142 metre uzunluğunda. Projenin bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 3 bin metre. Törende açılış kurdelesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Partili vekiller ile Diyarbakır Valisi/Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu birlikte kesti. Bakan Karaismailoğlu kendisinin kullandığı araçla köprüden geçti.Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar ve marjinal saplantılarla kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 senesinde bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet ve eser siyasetinde devam ederek bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır.Başkan Erdoğan: Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri Türkiye karşıtı her saldırıda gördük. Bu eylemlerin fikir özgürlüğüyle ilgisi yok. Dünyada, Türkiye'de her şey değişti, bu köhne zihniyet yerinde sayıyorAKTÖRLERİ: Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri, Türkiye karşıtı her saldırının yanında yer alırken gördük. Velhasıl milletimizle birlikte biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekâtlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini de bildirdi.