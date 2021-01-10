Büyük değişim ve tazelenme hareketi

ANKARA VE İSTANBUL ŞUBATTA: 20 ya da 21 Şubat'ta Ankara, 26 ya da 27 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin yapılması bekleniyor. İstanbul'da şu ana kadar 20'ye yakın ilçenin başkanı ve yönetim kurullarında köklü değişiklik yapılması benimsenmişti. Başkan Erdoğan, il kongrelerine video konferansla katılacak.



KONGRE NİSANDA: AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ni mart sonunda ya da nisan ayının ilk haftası, 13 Nisan'da başlayacaak ramazan ayından önce yapması bekleniyor.



BÜYÜK DEĞİŞİKLİK: Başkan Erdoğan, yeni kadrolarını hem reformları hem de 2023 seçimlerini düşünerek oluşturacak. Erdoğan'ın, partinin en yetkili organı MKYK'nın yüzde 40'nı değiştirmesi bekleniyor. Bu değişiklik MYK'ya da yansıyacak. İlçe kongrelerinde ise yaklaşık yüzde 60'lık bir değişiklik yapılmıştı. Erdoğan'ın, partinin yanı sıra önümüzdeki dönemde kabine ve bürokraside de önemli değişiklikler yapacağı kulislerde konuşuluyor.