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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Genel Başkanı 'na, Cumhurbaşkanı 'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 21:18 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki
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