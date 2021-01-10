Firari hükümlülere operasyon: 30 yıldan fazla cezaları var!

Karabük Emniyetinden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptuıkları başarılı çalışma sonucu, hakkında 4'er adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ,"konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.K'yi saklandığı evde yakaladı.

Ayrıca hakkında 32 yıl 1 ay 15 günhapis cezası bulunan K.Ö, evine geldiğini belirlemesi üzere, evine yaptığı operasyon ile yakaladı. K.Ö. 5 adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 4 adet "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 4 adet "mala zarar verme" suçları olmak üzere 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 32 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirtildi. Her 2 şahış da adli işlemlerden sonra Ceza ve İnfaz kurumuna teslim edildiği belirtildi.