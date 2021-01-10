Kabine toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2021 yılının ilk toplantısında bir araya geliyor…

Ülkemizi 2020 yılının başından bu yana etkisi altına alan koronavirüs pandemisine ve pek çok önemli konuya ilişkin önemli son dakika kararlarının alındığı yeni yılın ilk kabine toplantısı, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak. Pandemiye yönelik alınan tedbirlerin sonuçları ile yeni tedbir alınıp alınmamasına yönelik konularla birlikte yerli aşı ve aşı takviminin de masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan toplantıdan çıkacak sonuçlar merak konusu olmaya başlarken Kabine toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılının ilk kabine toplantısına ilişkin merak edilenlerle ilgili tüm detaylar şöyle;