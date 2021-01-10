Lice’den acı haber: 1 asker şehit

Diyarbakır Lice kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24) şehit oldu, iki asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanarak "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Mehmet Çelik'in şehadet haberi, Malatya'daki ailesine de ulaştı. Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Özalper Mahallesi'nde oturan babası Latif ile anne Aynur Çelik, acı haberle yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Ebru Çelik ile evli olan ve 2017 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Mehmet Çelik'in cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin annesi Aynur Çelik'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.