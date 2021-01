Sabiha Gökçen’i işgal eden FETÖ’cü hainlere yeniden tutuklama kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal eden 24 eski askerin yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık'ta ikinci kez görüldü. Bu kez sanıklardan eski üsteğmen Cemil Esen 14 yıl 2 ay, eski üsteğmen Uğur Can Bekhan 15 yıl, eski astsubay Sinan Torunoğlu da 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Darbe girişimi sırasında uzman çavuş olan 21 sanık da "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan ayrı ayrı 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cemil Esen, Uğur Can Bekhan ve Sinan Torunoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, 21 uzman çavuş tahliye edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı ve davada müdahil taraf olan Cumhurbaşkanlığı avukatı tahliye kararına itiraz etti. Yapılan itiraz üzerine üst mahkeme, 21 sanık hakkında tekrar tutuklanmaları için 31 Aralık'ta yakalama kararı çıkardı. Ancak sanıkların çoğunun kaçtığı belirlendi. Firari darbeciler şimdi her yerde aranıyor.Davayı ilk olarak 29 Kasım 2017'de karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "darbe teşebbüsünden" eski yüzbaşı Emre Eryüz, eski üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan'ın da aralarında olduğu 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulurken, Yargıtay temyiz incelemesinde Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı onamış, 24 sanığın cezasını ise bozmuştu. Yargıtay bu sanıkların "darbeye yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerine" karar verip, yeniden hüküm kurulması gerektiğini kaydetmişti.