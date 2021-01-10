Şırnak'ta narkotik operasyonunda 2 tutuklama

Şırnak'ın Uludere ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Uyuşturucu ticaretinde kullanılan iki hassas terazi, 12 gram eroin, 16 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 108 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde, 3 bin 215 TL para, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet av fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz yaptığı açıklamada "Tüm kolluk kuvvetlerimiz ve konuya duyarlı vatandaşlarımız ile kararlı bir şekilde uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz günden bugüne ilçemizde ciddi bir sorun olarak gördüğümüz bu konuda planlı çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz, bu kötülüğü sevdiklerimize yapanları fırsat vermeden ihbar etmeleridir. Bu vesileyle emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize Şükranlarımı sunuyorum." dedi.