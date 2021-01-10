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Son dakika: açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 'ndna yapılan açıklamada; tarafından son bir ay içinde 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 12:09 Son Güncelleme: 10.1.2021 12:23 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi
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