Vali Ali Yerlikaya son dakika duyurdu: İşte İstanbul'da vakaların en çok ve en az düştüğü ilçeler!

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye genelinde ve en çok vakanın bulunduğu İstanbul'da sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Vaka sayılarının hızla yükselmesi sonrası alınan sert tedbirlerle birlikte alarm veren bölgelerde risk yeniden en aza inmeye başladı. Konuya ilişkin ilk müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, İ"stanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu." dedi. 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde bir güzel haber de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.