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Vali Pehlivan, göçük sahası ve yaralanan madencileri ziyaret etti

’ın Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesi Rutke Kurat Tepe mevkiinde bulunan kömür çıkarma sahasında şev ve basamaklandırma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 10:31 ABONE OL
Vali Pehlivan, göçük sahası ve yaralanan madencileri ziyaret etti

Şırnak'ın Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesi Rutke Kurat Tepe mevkiinde bulunan kömür çıkarma sahasında şev ve basamaklandırma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Çobanoğlu ile birlikte helikopterle göçük alanına giderek göçük altında kalan madenciler için devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Ardından Silopi Devlet Hastanesine geçen Vali Pehlivan, yaralı madencileri ziyaret ederek tedavi süreçleri hakkında Doktorlardan bilgiler aldı, yaralı madenciler ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Vali Pehlivan, göçük sahası ve yaralanan madencileri ziyaret etti
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