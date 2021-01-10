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Vali’den sokak hayvanları için özel talimat

Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım evini ziyaret ederek, incelemelerde bulunarak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara şehrin belirli noktalarında yemleme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 10.1.2021 10:32 ABONE OL
Vali’den sokak hayvanları için özel talimat

Erzincan Valisi Mehmet Makas, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında açlık çeken hayvanların durumlarını ve barınaktaki hayvanların durumları ile ilgili Barınağı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette barınakta kalan sokak hayvanlarının durumunu yerinde gören Vali Mehmet Makas, yetkililerden hayvanların durumu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, burada yaptığı açıklamada "Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yönelik alınan çeşitli önlemler kapsamında şehrin belirli noktalarında yemleme çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Vali Makas, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılması için çaba harcayan hayvan sever vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

Hayvan barınağında kış bakımı yapıldı

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Vali’den sokak hayvanları için özel talimat
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