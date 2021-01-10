Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van polisi kentin huzuru için çalışıyor

polisi kentin huzuru için çalışıyor

'ın merkez ilçelerinde yaşanan 2 ayrı yankesicilik olayı polisin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından olayın yaşandığı çevredeki 16 güvenlik kamerasındaki 140 saatlik görüntü incelendi. Titiz çalışmanın sonucunda olayların faili B.K. isimli şüpheli yakalandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 10.1.2021 09:24 ABONE OL
Van polisi kentin huzuru için çalışıyor

Van Merkez İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı "Yankesicilik" olaylarının aydınlatılması için Van polisi harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından oluşturulan özel ekip şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

140 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Özel ekip şüphelileri yakalamak icin ilk olarak olayların yaşandığı bölgedeki kameraları inceledi. İşyerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhları üzerinde bulunan 16 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrasındaki 140 saati inceledi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; olayı gerçekleştirenin B.K. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit eden özel ekip, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. B.K. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van polisi kentin huzuru için çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA