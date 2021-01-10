Van polisi kentin huzuru için çalışıyor

Van Merkez İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı "Yankesicilik" olaylarının aydınlatılması için Van polisi harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından oluşturulan özel ekip şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

140 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Özel ekip şüphelileri yakalamak icin ilk olarak olayların yaşandığı bölgedeki kameraları inceledi. İşyerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhları üzerinde bulunan 16 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrasındaki 140 saati inceledi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; olayı gerçekleştirenin B.K. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit eden özel ekip, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. B.K. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.