WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı attı? İşte detaylar...





8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan WhatsApp sözleşmesine ilişkin sosyal medyada çıkan söylentilere göre kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçildi. Ancak söz konusu geri adım ile ilgili olarak WhatsApp ve herhangi bir resmi kurum tarafından açıklama yapılmadı.