WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı attı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkan ve kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kişisel verilerin çok sayıda farklı şirket veya kuruluşa dağıtımının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelmişti. Bu gelişmelerin sonrasında WhatsApp tarafının sözleşmeden geri adım attığı iddia edildi. Bu söylentiler sonrasında WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım atılıp atılmadığına ilişkin detaylar şöyle;
8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan WhatsApp sözleşmesine ilişkin sosyal medyada çıkan söylentilere göre kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçildi. Ancak söz konusu geri adım ile ilgili olarak WhatsApp ve herhangi bir resmi kurum tarafından açıklama yapılmadı.