Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

VAKA SAYISI:9.138

HASTA SAYISI: 1.017

VEFAT SAYISI: 176

İYİLEŞEN SAYISI:8.103



SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.