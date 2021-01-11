Bakan Fahrettin Koca son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 11 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
11 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
VAKA SAYISI:10.220
HASTA SAYISI: 1.003
VEFAT SAYISI: 174
İYİLEŞEN SAYISI:10.301
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.
DÜNKÜ VERİLER
VAKA SAYISI:9.138
HASTA SAYISI: 1.017
VEFAT SAYISI: 176
İYİLEŞEN SAYISI:8.103
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.