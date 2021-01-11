Barajlarda sular azalında 'çamura batan adam' tatbikatı

Doğada Arama Kurtarma Ekip Amiri Bilal Öztürk: "Girdiğimiz zaman bataklığa saplanırsak ilk yapmamız gereken çok fazla çırpınmamamız gerekiyor ve en hızlı şekilde kurtarma birimlerine haber verilmesi gerekiyor. Bizler olay yerine müdahale ettiğimiz zaman bataklık bölgede geniş yüzey oluşturmalıyız" dedi.



Barajlarda su seviyesinin düşmesi ile birlikte ortaya çıkan çamur alanlarda iki kişinin mahsur kalması AFAD'ı harekete geçirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görev yapan Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekibince, tatbikat gereği bataklık alana saplanıp mahsur kalan kişi kurtarılarak zor durumda kalındığında ne yapılması gerektiğini gösterdi. Doğada Arama Kurtarma Ekip Amiri Bilal Öztürk: insanların bataklığa saplandıklarında çırpınmadan ayaklarını büküp oturarak kurtarma ekiplerine haber verilmesini istedi.



Alibeyköy Barajında balçık oluşmuş alanda olası bir mahsur kalma durumunda nasıl kurtarma yapılabileceğine dair uygulamalı olarak bilgi veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)kurtarma ekipleri, tatbikat yaptı.



Doğada Arama Kurtarma (DAK) Ekip Amiri Bilal Öztürk, bu sene iki kişinin bataklıkta saplanarak mahsur kaldığını, daha sonra ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.



Yasaklı alanlara vatandaşların girmesinin tehlikeli olduğunu belirten Bilal Öztürk, kazazedelerin zor duruma düştüklerinde kendilerini kurtulmak için çırpınırken hayati tehlike yaşadıklarını belirterek, "Bataklığa saplanılması durumunda yapılması gerekenleri bilmek gerekir. Girdiğimiz zaman bataklığa saplanırsak ilk yapmamız gereken çok fazla çırpınmamamız gerekiyor ve en hızlı şekilde kurtarma birimlerine haber verilmesi gerekiyor. Bizler olay yerine müdahale ettiğimiz zaman, bataklık bölgede geniş yüzey oluşturmalıyız. Bataklık bölgede killi toprağın yapışkanlık ve vakumlama özelliği olduğundan bataklığa saplanan kişinin çok fazla hareket etmeden dizlerinin üzerinde oturması gerekir. Fazla hareket etme durumunda kişi daha fazla bataklığa batar. Dünyada hiçbir insanın bataklığa batarak öldüğü görülmedi. Boğulacak pozisyona kadar batmıyorsunuz. Daha fazla batmadan kendinizi emniyete alıp, kurtarma ekibini beklemek en sağlıklısı" dedi.



ÇAMURA SAPLANAN ADAM KURTARMA TATBİKATI YAPILDI



Tadbikat gereği AFAD'da görevli bir şahıs tel örgülerle kapatılmış alanda bataklığa saplanarak beklemeye başladı. Tel öngülerin arkasındaki suluyerde çamura batan şahıs olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarılma çalışması başlatıldı. Oturur pozisyonda AFAD ekiplerini bekleyen kazazede için arama kurtarma ekipleri, bataklık kısma ulaşıncaya kadar yere ahşap platform döşedi. Ekipler daha sonra makaralı tripod yardımıyla saplanan kişiyi platformun üzerine alarak kurtardı. Yetkililer Barj bölgesinde suların çekildiği alanlarda piknik ve benzeri amaçlarla girilmemesini olumsuz bir durumla karşılaşıldığında ise profesyonel ekiplere haber verilmesi gerektiğini söylediler.



YAĞMURLARLA SU SEVİYESİ BİRAZ YÜKSELDİ



AFAD çamura saplanmış adam çalışması yaparken Alibeyköy barajındaki su seviyesinin ise son üç gündür yağışlarla birlikte kuru olan bölgelere suyun çıkmasıyla bir seviye yükselişi yaşadığını gösterdi.