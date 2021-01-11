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Milletvekili yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!

Daha önce "Akdeniz’de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan Milletvekili , bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, " satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 23:30 Son Güncelleme: 11.1.2021 23:40 ABONE OL
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!

Daha önce "Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı! | Video


Daha önce "Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi.

Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!
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