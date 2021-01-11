Hoparlörden uyuşturucu mouse içinden hassas terazi çıktı

Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, dün akşam Harbiye Çayırı Sokak'ta durumundan şüphelendiği H.N'yi durdurdurdu. H.N'in elindeki poşette bulunan bilgisayar parçaları incelediğinde, bunun uyuşturucuyu saklamak için özel bir düzenek olduğu belirlendi. Bilgisayar hoparlörüne gizlenmiş 21.75 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, mouse'un da hassas terazi olduğu ortaya çıktı.



Bir suç kaydından aranması da olduğu öğrenilen H.N, işlemleri için Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.