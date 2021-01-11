İSBAK’a atanan CHP'liden darbe tweeti

Dağbakan, CHP Gençlik Kolları yöneticisiyken İBB şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.'de görevlendirilmişti. Dağbakan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı. Bu paylaşımda Dağbakan'ın "Son Dakika: TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı" yazdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar Dağbakan hakkında işlem yapılmasını talep etti. Dağbakan'ın paylaşımın altına "Twiti hâlâ silmemiş devlete kafa tutan bi cüretkar daha. İyi kendini ifşa etmiş" şeklinde yorumlar da yapıldı.Tepkiler üzerine Dağbakan, profil fotoğrafında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğrafı olan Twitter hesabını kapattı. İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarılanlar ise "İBB mağdurları" adıyla yaptıkları paylaşımlarda "Sayın başkan ne zamandan beri darbeye sevinecek kadar alçalan bu şahısları İBB bünyesinde çalıştırmaya başladınız! Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeciler tarafından gözaltına alındığını kim söylemiş? Ya siz sorun yada biz soralım hesabını!" şeklinde mesajlar yazdı.