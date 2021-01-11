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merkezli 33 ilde 118 şüpheliye operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde İstanbul merkezli 33 ilde terör örgütü ’ne yönelik 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 03:26 ABONE OL
İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüpheliye FETÖ operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gece saatlerinde harekete geçen terörle mücadele ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.



ANKESÖR SORUŞTURMASI

Şüphelilerin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler arasında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivil yöneticilerin olduğu belirtildi.

Polisin operasyonla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüpheliye FETÖ operasyonu
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