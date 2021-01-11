İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüpheliye FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 33 ilde 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gece saatlerinde harekete geçen terörle mücadele ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler arasında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivil yöneticilerin olduğu belirtildi.Polisin operasyonla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.