Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Beştepe'de yılın ilk kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacak olan bakanlar kurulunun bugünkü gündemi oldukça yoğun olacak. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararların masada olacağı toplantı için adeta nefesler tutuldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Yeni senenin ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Kısıtlama kararlarının bölgesel bazda esnetilmesi kararlarının alınacağı iddia edilen toplantı için tüm Türkiye'de meraklı bekleyiş sürüyor…
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BUGÜN TOPLANDI!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.
Aşının konuşulduğu son aylarda halen kesin bir çözüm olmamasına karşın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla yeniden sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kasım ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle o günden beri uygulamada.
2021'e koronavirüs vaka sayılarında ümitli bir tablo ile girilirken yılın ilk kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda normalleşme takvimine dair de gündem başlıklarının olması bekleniyor. Kabinede okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği, dış ilişkiler gibi birçok konu yer alırken gözler yine koronavirüsle ilgili kararlarda olacak.
GÖZLER YENİ KABİNE KARARLARINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığı edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında gözler yeni tedbirler ya da alınacak son dakika kararlarında olacak bu çerçevede aşılama takvimi ve vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme sürecine geçilip geçilmeyeceği konuşulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN MİLLETE SESLENECEK
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 2021'in ilk toplantısını yapacağı bugünün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim ve reform süreçlerine ilişin merak edilenleri cevaplamak için akşamüzeri kameralar karşısına geçerek millete seslenecek.