Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BUGÜN TOPLANDI!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Aşının konuşulduğu son aylarda halen kesin bir çözüm olmamasına karşın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla yeniden sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kasım ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle o günden beri uygulamada.

2021'e koronavirüs vaka sayılarında ümitli bir tablo ile girilirken yılın ilk kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda normalleşme takvimine dair de gündem başlıklarının olması bekleniyor. Kabinede okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği, dış ilişkiler gibi birçok konu yer alırken gözler yine koronavirüsle ilgili kararlarda olacak.