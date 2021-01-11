Kılıçdaroğlu’na kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, katıldığı bir televizyon programında "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmek bilmiyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'te Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti siyasi husumete dönüştürdüğünü ve halk iradesini yok saydığını ifade ederek, "ABD'deki halk ayaklanmasına üzüldüğü kadar, Türk Milleti'nin iradesini önemsemeyen bu açıklamayla demokrasi dışındaki rejime olan özlemlerini de ortaya koymuşlardır" dedi.

MİLLETİMİZİN İRADESİNE DÜŞMANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında katıldığı bir televizyon programında "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de dün akşam gerçekleşen yayından bu yana sözlerini geri alıp, özür dilemeyen Kılıçdaroğlu'nu kınadığını açıkladı. Ellibeş; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıldır girdiği her seçimde, milletimizin desteğini alarak görev yapmaktadır. En son girdiği seçimlerde halkın direkt oylarıyla seçilmiştir. Öyle görünüyor ki, bilinçsiz muhalefet anlayışları giderek siyasi husumete dönüşmektedir. Üstelik bu düşmanlık, demokasimize karşı bir düşmanlık halini almış, milletimizin iradesi artık yok ve geçersiz sayılma noktasına gelmiştir. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına "sözde Cumhurbaşkanı" demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu daha birkaç gün önce Amerika'daki halk ayaklanmasına üzüntülerini dile getirdi. Ama görünen o ki; Amerika'daki halk ayaklanmasına üzüldükleri kadar, milletimizin iradesini önemsememiştir. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır." dedi.