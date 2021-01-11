Şanlıurfalı vekil ve başkandan 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Şanlıurfa'da Belediye Başkanı ve Milletvekillerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal; Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi milletin iradesine her zamanki gibi saygı duymadığını bir kere daha gözler önüne seriyor. Kendisi bu sözlerle "sözde muhalefet" yapıyor, özde ise demokrasi düşmanlığı yapıyor.'' açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 18 yıldır girdiği her seçimden lider olarak çıkan, 24 Haziran seçimlerinde tam 26 milyon 325 bin 188 oy ile seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızdan "sözde" olarak bahsetmek, ana muhalefet partisinin milli iradeye olan saygısızlığını bir kez daha gözler önüne sermiş durumda. Çok yazık!''ifadelerini kullandı.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan ise Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: Doğrudan milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde" Cumhurbaşkanı kelimesini kullanan ve kasetle genel başkanlığa oturan Kemal Kılıçdaroğlu demokrasiye saygısızlık yapmıştır. Kılıçdaroğlu; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere aziz milletimizden özür dilemelidir.'' paylaşımında bulundu.