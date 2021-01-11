Şişli'de apartmanın 6. katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Şişli'de emekli banka çalışanı olduğu tespit edilen 69 yaşındaki Gülten S. bir apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti.





Yüksekten düşme olayı dün sabah saatlerinde Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 6'ıncı katında meydana geldi. Apartmanın 6. Katında oturan Banka emeklisi olan Gülten S. (69) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden aşağı düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yüksekten düşen kadının hayatını kaybettiği tespit etti. Yaşlı kadının yüksekten düşmesi sonrasında oğlu olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.



Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gülten S.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.