Son dakika haberi - WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı? İşte detaylar...





8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan ve kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi. Sosyal medyada tartışma yaratan iddia ile ilgili olarak WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin iptal olması şuan için söz konusu değil...