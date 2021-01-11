Son dakika: İstanbul ulaşımına Kovid-19 düzenlemesi

Son dakika haberi: İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. İstanbul Valiliği konu hakkındaki açıklamayı sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurdu.

'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.

15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.