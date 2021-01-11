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Son dakika: Koronavirüs 35 günde bir aileyi yok etti!

Son dakika haberi: 'da koronavirüse yakalanan, biri doktor, biri öğretmen, biri de esnaf 3 kardeş, 35 günde içinde öldü. ilçesinde, 3 kız babası esnaf Kenan Emirhan (40), korona nedeniyle 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ardından, 'daki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan kardeşi Dr. Necati Emirhan (36) da bir süre önce virüse yakalandı. 20 gün tedavi gören 2 kız babası Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 08:13 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs 35 günde bir aileyi yok etti!

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç kardeş bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Emirhan ailesinin 4 çocuğundan biri olan Vezirköprü ilçesinde sınıf öğretmeni 33 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Selman Emirhan, Kovid-19 tedavisi gördüğü Çarşamba Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi.

Gülyazı Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Selman Emirhan'ın cenazesi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki ağabeyi ve uzun süre önce hayatını kaybeden babasının yanında toprağa verildi.

Cenazeye, Selman ailesi, yakınları ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden katıldı. Yaklaşık bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Selman Emirhan'ın ağabeyi 40 yaşındaki Kenan Emirhan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Emirhan'ın diğer ağabeyi, Bafra'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmişti.

BİR KARDEŞ DE TEDAVİ ALTINDA

Bu arada 3 kardeşin en küçüğü olan öğretmen Selman Emirhan'ın (33) testi de pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Ancak 2 kız babası Selman Emirhan da dün öldü. Üç kardeşin dayıları Tevfik Akbaş'ın da Kovid-19'dan öldüğü, halaları Mesude Akbaş'ın ise uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Son dakika: Koronavirüs 35 günde bir aileyi yok etti!
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