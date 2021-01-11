Son dakika: Koronavirüs 35 günde bir aileyi yok etti!

Emirhan'ın diğer ağabeyi, Bafra'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, dün görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığına defnedilmişti.

BİR KARDEŞ DE TEDAVİ ALTINDA

Bu arada 3 kardeşin en küçüğü olan öğretmen Selman Emirhan'ın (33) testi de pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Ancak 2 kız babası Selman Emirhan da dün öldü. Üç kardeşin dayıları Tevfik Akbaş'ın da Kovid-19'dan öldüğü, halaları Mesude Akbaş'ın ise uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.