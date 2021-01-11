Son dakika - WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı?

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkan ve kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kişisel verilerin Facebook'a dağıtımının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelmişti. Bu gelişmelerin sonrasında WhatsApp tarafının sözleşmeden geri adım attığı iddia edildi. Söz konusu iddiayla ilgili resmi hiçbir açıklama yapılmazken, ortaya atılan bu söylentiler sonrasında WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinden geri adım atılıp atılmadığına ilişkin son dakika detayları şöyle;
8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan ve kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi. Sosyal medyada tartışma yaratan iddia ile ilgili olarak WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin iptal olması şuan için söz konusu değil...
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı: