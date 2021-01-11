Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi sonrası soruşturma! Sözleşmeyi onaylayanlar...

Anlık mesajlaşma platformu, tüketici sohbetleri söz konusu olduğunda, yani ticari amaçlarla kullanılmayan WhatsApp hesapları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Ancak, kullanıcılar, bu sözleşmenin hala gri alanlara sahip olması nedeniyle tepki gösteriyor.

Yeni politika, bu yıl 8 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek gibi görünüyor ve tüm iPhone ve Android kullanıcıları, bu değişikliği kendilerine bildiren bir açılır pencere görüyor. WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların bu şartları kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.

WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından iptale ilişkin doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin şu ana kadar iptal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.