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Son dakika - sözleşmesi nedir, iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı? İşte o maddeler...

Sayısı milyonları aşan uygulamasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak da bilinen ve kullanıcıların tepkisini çeken anlaşma metnine karşılık çok sayıda kişi farklı uygulamalara geçiş yapmıştı. Bu gelişmelerin sonrasında WhatsApp tarafının sözleşmeden vazgeçtiği iddiası ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya ilişkin doğrulayıcı yönde resmi açıklama gelmezken WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, iptal mi edildi? sorusu çoğu kullanıcı tarafından merak edilmeye başlandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 01:56 Son Güncelleme: 12.1.2021 01:56 ABONE OL
Son dakika - WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı? İşte o maddeler...

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcılarının karşısına çıkan ve kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp sözleşmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kişisel verilerin Facebook'a dağıtımının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar uygulamayı silerek farklı anlık mesajlaşma programlarına yönelmişti. Bu gelişmelerin sonrasında WhatsApp tarafının sözleşmeden geri adım attığı iddia edildi. Söz konusu iddiayla ilgili resmi hiçbir açıklama yapılmazken, ortaya atılan bu söylentiler sonrasında WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, iptal mi edildi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

WhatsApp gizlilik sözleşmesinden geri adım atılıp atılmadığına ilişkin son dakika detayları şöyle;



8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe alınacak olan ve kullanıcıların özel verilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açan WhatsApp sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi. Sosyal medyada tartışma yaratan iddia ile ilgili olarak WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin iptal olması şuan için söz konusu değil...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

  • Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
  • Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
  • Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
  • Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
  • WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

  • "Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."
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Son dakika - WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı? İşte o maddeler...
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