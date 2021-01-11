Suriye’de bomba ve silah eğitimi alan El Kaide üyesi yakalandı

ADANA'DA terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki kamplarında bomba ve silah eğitimi aldığı öne sürülen O.K., saklandığı evde yakalandı. Ağabeyi M.K.'nin de örgüt saflarında çatıştığı belirlenen O.K., tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü El-Kaide'nin kamplarında yaklaşık 1 buçuk yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğünü tespit ve harekete geçti. Şüphelinin İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi ve O.K., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen O.K.'nin ağabeyi M.K.'nin de örgütün saflarında çatışmalara girdiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen O. K. tutuklandı.