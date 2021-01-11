Tuzla'dan İBB'ye matematik dersi! İki yılda sadece yüzde 5'i yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesaplarından Tuzla'da Kamil Abdüş Gölü projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu. Ongun açıklama yaparken, İBB yönetiminin kreş oyununu ve algısını bozan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yönelik "Belediye sitenizde duyurduğunuz projenin ilk etabı İBB tarafından tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Tuzla'mıza hayırlı olsun der miyiz birlikte?" dedi. Dr. Şadi Yazıcı'dan ise cevap gecikmedi. Başkan Yazıcı, "Tabii ki 2018'de İBB ile projelendirdiğimiz ve ihalesi yapılan, 25 milyon TL yatırımla 2019'un ilk yarısında yüzde 15'i tamamlanmış projeyi seçimden 2 yıl sonra hatırlamanız sevindirici. İstanbul için 'paralı kreşten' daha iyi" ifadelerini kullandı.

İKİ YILDA YÜZDE 5'İ ANCAK BİTTİ

Bunun ardından İBB Danışmanı Ongun ise "Sayın Başkan 2019'un ilk yarısı Haziran 2019'dur. Bir önceki yönetimin sadece yüzde 15'ini yaptığı ve duraksayan projeyi 12 ayda hızla tamamlayan yeni İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmeni memnuniyet verici" diye konuştu.

Ancak Dr. Şadi Yazıcı Ongun'un bir kez daha yanıldığını ve sözlerinin algı içerikli olduğunu şu sözlerle ortaya çıkardı: Sayın Murat Ongun 5 etaptan oluşan göl projemizin ilk etabının yüzde 20'ye tekabül ettiğini bilmemeniz çok üzücü. İki yılda yüzde 5 ilerleme olmuş. Bu hızla kalan yüzde 80'i 32 yılda biterse birlikte hayırlı olsun deriz inşallah."

'KADINI ÇALIŞTIRIP PARASININ YARISINI KREŞLERE ALIYORSUNUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Ocak ayı meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP meclis üyelerinin İBB'de meclisinde Tuzla Belediyesi'nin İBB tarafından kreş yapılmasını engelliyor iddialarına sert tepki göstermişti. Dr. Yazıcı, İBB'nin kreş yapmak istediği yerlerden birinde özel mülkiyet olduğunu diğer yerin ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okul alanı olduğunu belirtti. İBB yönetiminin Tuzla'da 90'a yakın alanı olduğu ve buna rağmen MEB'ten de herhangi bir görüş almadığını ifade ederek kreş üzerinden oynanan oyuna noktayı koymuştu. Ayrıca İBB tarafından açılan kreşlerin paralı olmasını ve fiyat politikasını eleştirerek, "Pendik'te bir tane İBB'nin kreşi açılmış. 690 TL ücret alınıyor şu anda. 690 TL, iki tane çocuğu varsa etti sana yaklaşık 1400 lira. Asgari ücret 2 bin 800 TL. Yarısını aldınız. Kırtasiye ücretleri, şu ücretleri, bu ücretleri, gidiş geliş yol masrafları. Zaten kadını çalıştırıp parasını cebinden alıyorsunuz. Bu hesabı hiç yaptınız mı? Ücretsiz yapacaksanız yapın. 690 lira ücret istiyorsunuz kreşlerden. Kreş yapacağım diye bas bas bağırıyorsunuz. Kadın maaşının yarısını aldınız. Sonra biz de iş yaptık diyeceksiniz" dedi.