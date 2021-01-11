Van’da polis ve jandarma teröre geçit vermiyor

2020 yılı içinde jandarma ve polis ekipleri teröre geçit vermezken, başarılı operasyonlarda ise Van huzura kavuştu. Son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ve devletin sıcak eli özellikle terör örgütü PKK'ya katılımı tek sayılara düşürdü. Geçtiğimiz yıl PKK'ya katılımın 11 olduğu kentte 2020 yılında ise bu sayı 9'a düştü.

POLİS VE JANDARMA EL ELE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen 244 operasyonda 22 terörist etkisiz hale getirilirken 9 terörist ise sağ ele geçirildi. 36 terörist de ikna yollu ile teslim olurken, 622 kişin aileleri ile ikna çalışmaları devam ediyor.

VAN'DA TERÖRE GEÇİT YOK

Van Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarına katıldığı tespit edilen 643 şahıs hakkında işlem yaptı. Yapılan işlemler sonrası 129 şüpheli tutuklanırken, 512'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.