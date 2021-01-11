Prinç torbası ve bal tenekelerinde 192 kilo eroin bulundu!

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü bir şekilde işleyerek haksız ekonomik kazanç elde eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova güzergahını kullanarak uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüphelilere ve ikametlerine farklı tarihlerde yapılan 2 ayrı operasyonda pirinç torbaları içerisinde zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde getirdikleri ve ikametlerinde depoladıkları tespit edilen A.A ve S.P isimli şüpheli şahısların ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramada; pirinç torbaları içerisinde gizlenerek özel olarak hazırlanmış 200 paket halinde toplam ağırlığı 109 Kilo 750 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca Uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen V.Y. isimli şahsın özel olarak düzenekle hazırlamış olduğu bal tenekeleri içerisinde zulalanmış halde 118 adet paket halinde toplam ağırlığı 82 Kilo 400 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 192 Kilogram 150 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.