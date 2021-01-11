Yazıcıoğlu soruşturmasının kilit ismi tutuklandı

Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün sözde "Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı" Kamil Bakum, "Örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat ve Organize Suçlar ekiplerince aranan, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinden ailesine ulaşmak için komşu dairenin wifi bağlantısını kullanınca yeri tespit edilerek yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum, emniyette 2 kez uzatılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen Bakum, Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Bakum hakkında mahkeme, "Törer örgütü kurma ve yönetme" suçlarından dolayı tutuklama kararı verdi.