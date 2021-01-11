Yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonları açılacak mı? Kabine Toplantısı’nın tedbirler esnetilecek mi?

2021 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar görüşülecek. Kısıtlamaların esnetilmesine yönelik formüllerin masaya yatırılacağı toplantının ardından "Yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonları açılacak mı?" sorusunun yanıtı da netlik kazanacak. İşte detaylar…
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
YÜZME HAVUZU, HAMAM, SAUNA VE MASAJ SALONLARI AÇILACAK MI?
Yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonlarının faaliyet düzeninde değişiklik olup olmayacağı bugünkü toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile belli olacak. Konuyla ilgili açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.