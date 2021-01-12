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’da operasyonu: 6 gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:49 ABONE OL
Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine şafak vakti özel harekat polislerini de destek verdiği operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu. Gözaltına alınan 6 kişi Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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