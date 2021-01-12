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Kadın Kolları Başkanı değişti

Kadın Kolları Başkanlığına getirildi. AK Parti genel merkezde yapılan istişareler sonucunda, mevcut başkan 'nin yerine Seval Aksoy atandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:39 ABONE OL
AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı değişti

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığına Seval Aksoy getirildi. AK Parti genel merkezde yapılan istişareler sonucunda, mevcut başkan Mevlüde Bilici'nin yerine Seval Aksoy atandı.

Aksoy mazbatasını Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden aldı. AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığı'na ataması yapılan yeni Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy'u tebrik ederek yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi. Gür, "Bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yılmadan inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı değişti
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